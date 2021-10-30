Главный тренер «Монако» высказался о победе над ЦСКА в Евролиге

Главный тренер «Монако» Звездан Митрович поделился мнением о победе над ЦСКА (97:80) в Евролиге. В ходе матча «Монако» смог отыграть отставание в 21 очко.



«Я горжусь командой и болельщиками. Мы не сдавались даже тогда, когда казалось, что мы находимся в безвыходной ситуации. В первой четверти у нас были проблемы с реализацией, но в защите мы играли на равных. В дальнейшем наш паззл сложился, у нас всё получилось и в атаке, и в обороне, я безмерно горжусь своей командой. Еще раз спасибо болельщикам за огромную поддержку, без которой было бы трудно добиться успеха.



Не стоит тратить слова на то, чтобы сказать, как сложно обыграть ЦСКА. Мы смогли прибавить в ходе встречи, потому что в какой-то момент мы отставали более чем на 20 очков. Фанаты гнали нас вперёд, и всё получилось просто потрясающе», — приводит слова Митровича Sportklub.rs.