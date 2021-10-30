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26 очков Леброна принесли «Лейкерс» победу над «Кливлендом», «Денвер» разгромил «Даллас»

26 очков Леброна принесли «Лейкерс» победу над «Кливлендом», «Денвер» разгромил «Даллас»
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В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 113:101.

В составе победителей лучшими в матче стали Леброн Джеймс (26 очков и 8 передач), Кармело Энтони (24 очка) и Расселл Уэстбрук (19 очков). У «Кливленда» наиболее результативными в матче стали Эван Мобли (23 очка), Рики Рубио (18 очков) и Дариус Гарлэнд (18 очков и 11 передач).

НБА - регулярный чемпионат
30 октября 2021, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 101
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Энтони - 24, Уэстбрук - 19, Дэвис - 15, Брэдли - 7, Ривз - 7, Ховард - 7, Бэйзмор - 4, Джордан - 4, Ариза, Думбуйа, Монк, Нанн, Рондо, Хафф, Хортон-Такер, Эллингтон
Кливленд Кавальерс: Мобли - 23, Гарлэнд - 18, Рубио - 18, Маркканен - 17, Секстон - 9, Аллен - 6, Лав - 4, Валентайн - 3, Стивенс - 3, Дэвис, Нембхард, Окоро, Осман, Пэнгос, Уиндлер, Уэйд, Фалль

В другом матче игрового дня «Денвер Наггетс» нанёс разгромное поражение «Даллас Маверикс» со счётом 106:75. В составе «Денвера» лучшими на паркете были Уилл Бартон (17 очков), Джефф Грин (14 очков) и Аарон Гордон (13 очков). У «Далласа» наиболее заметными в игре были Лука Дончич (16 очков), Трэй Бёрк (11 очков) и Максимилиан Клебер (7 очков).

НБА - регулярный чемпионат
30 октября 2021, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
106 : 75
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс: Бартон - 17, Грин - 14, Гордон - 13, Портер - 12, Йокич - 11, Моррис - 8, Кампаццо - 6, Хиланд - 6, Дозьер - 5, Ннаджи - 5, Бол - 4, Риверс - 3, Грин - 2, Корнели, Маррей, Ховард, Чанчар
Даллас Маверикс: Дончич - 16, Бёрк - 11, Пауэлл - 8, Клебер - 7, Нтиликина - 7, Оморуи - 6, Баллок - 5, Брансон - 4, Коли-Стайн - 4, Хардуэй-младший - 3, Финни-Смит - 2, Браун - 1, Марьянович - 1, Браун, Грин, Маклафлин, Порзингис

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Портленд» – «Клипперс» (111:92), «Нью-Орлеан» – «Сакраменто» (109:113), «Майами» – «Шарлотт» (114:99), «Бруклин» – «Индиана» (105:98), «Торонто» – «Орландо» (110:109).

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