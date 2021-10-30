26 очков Леброна принесли «Лейкерс» победу над «Кливлендом», «Денвер» разгромил «Даллас»

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 113:101.
В составе победителей лучшими в матче стали Леброн Джеймс (26 очков и 8 передач), Кармело Энтони (24 очка) и Расселл Уэстбрук (19 очков). У «Кливленда» наиболее результативными в матче стали Эван Мобли (23 очка), Рики Рубио (18 очков) и Дариус Гарлэнд (18 очков и 11 передач).
В другом матче игрового дня «Денвер Наггетс» нанёс разгромное поражение «Даллас Маверикс» со счётом 106:75. В составе «Денвера» лучшими на паркете были Уилл Бартон (17 очков), Джефф Грин (14 очков) и Аарон Гордон (13 очков). У «Далласа» наиболее заметными в игре были Лука Дончич (16 очков), Трэй Бёрк (11 очков) и Максимилиан Клебер (7 очков).
Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Портленд» – «Клипперс» (111:92), «Нью-Орлеан» – «Сакраменто» (109:113), «Майами» – «Шарлотт» (114:99), «Бруклин» – «Индиана» (105:98), «Торонто» – «Орландо» (110:109).
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