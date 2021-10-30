Владелец «Бруклина» высказал отношение к отстранённому Кайри Ирвингу

Владелец «Бруклин Нетс» Джозеф Цай рассказал, как относится к решению разыгрывающего Кайри Ирвинга отказаться от вакцинации.

«В отношении Кайри Ирвинга моё терпение безгранично. Он в команде, но не на площадке. Несколько раз беседовал с ним, но старался не читать нотации. Ничего нового. Уважаю решение Кайри не прививаться, но не понимаю его. Если бы он вакцинировался, я приветствовал бы его с распростёртыми объятиями. «Нетс» могут выиграть чемпионат и без Кайри Ирвинга. У нас всё ещё есть Кевин Дюрант, Джеймс Харден, Джо Харрис», – приводит слова Цая Fadeaway World.

Ирвинг не может принимать участие в домашних играх регулярного чемпионата НБА из-за требований штата Нью-Йорк о вакцинации от коронавируса. Клуб решил отстранить Кайри от всех тренировок и матчей, отказавшись от идеи с частичной занятостью баскетболиста.