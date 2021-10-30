Владелец «Бруклина» высказал отношение к отстранённому Кайри Ирвингу

Владелец «Бруклин Нетс» Джозеф Цай рассказал, как относится к решению разыгрывающего Кайри Ирвинга отказаться от вакцинации.
«В отношении Кайри Ирвинга моё терпение безгранично. Он в команде, но не на площадке. Несколько раз беседовал с ним, но старался не читать нотации. Ничего нового. Уважаю решение Кайри не прививаться, но не понимаю его. Если бы он вакцинировался, я приветствовал бы его с распростёртыми объятиями. «Нетс» могут выиграть чемпионат и без Кайри Ирвинга. У нас всё ещё есть Кевин Дюрант, Джеймс Харден, Джо Харрис», – приводит слова Цая Fadeaway World.
Ирвинг не может принимать участие в домашних играх регулярного чемпионата НБА из-за требований штата Нью-Йорк о вакцинации от коронавируса. Клуб решил отстранить Кайри от всех тренировок и матчей, отказавшись от идеи с частичной занятостью баскетболиста.
- 30 октября 2021
-
09:25
-
08:56
-
08:49
-
08:26
-
06:37
-
00:51
- 29 октября 2021
-
23:56
-
23:43
-
23:33
-
23:31
-
23:26
-
22:55
-
21:51
-
21:48
-
21:42
-
21:39
-
20:48
-
19:39
-
18:43
-
17:31
-
16:36
-
15:15
-
14:23
-
13:37
-
12:08
-
11:14
-
10:33
-
09:26
-
08:54
-
07:52
-
04:38
-
00:08
- 28 октября 2021
-
23:30
-
23:05
-
21:36