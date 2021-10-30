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Пол Пирс объяснил, почему Леброн и Джордан не должны считаться величайшими в истории

Пол Пирс объяснил, почему Леброн и Джордан не должны считаться величайшими в истории
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Известный экс-баскетболист НБА, 10-кратный участник Матча всех звёзд, MVP финала НБА 2008 года Пол Пирс высказал мнение о том, что Карим Абдул-Джаббар является величайшим игроком всех времён. Он считает его сильнее Майкла Джордана и Леброна Джеймса.

«Когда слушаешь разговоры о величайших игроках всех времён, то почему никогда не слышишь о том, что Карим занимает первое место в этом списке?

6 перстней, 6 МВП, самый неудержимый скорер. Нам нужно переосмыслить это, ребята», – написал в своём «твиттере» Пирс.

Кари́м Абдул-Джаббар провёл в НБА 20 сезонов. Он является лидером по количеству набранных очков в регулярном чемпионате за всю историю НБА. Свой последний сезон он провёл в 1989 году в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

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