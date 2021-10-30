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Дирк Новицки назвал сложнейшего соперника, против которого когда-либо играл

Дирк Новицки назвал сложнейшего соперника, против которого когда-либо играл
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Легендарный игрок НБА Дирк Новицки рассказал, что считает Тима Данкана самым сложным соперником, против которого когда-либо играл.

«При этом вопросе мне сразу приходит на ум Тим Данкан. До того, как он перешёл на позицию центрового, он действительно был лучшим тяжёлым форвардом в истории. Он был настолько искусен… Он отлично действовал на подборах, отлично защищался, был очень скромным, и я не думаю, что о нём говорят достаточно, потому что он такой скромный парень и никогда не любил быть в центре внимания.

При этом в игре он был очень жёстким, его было очень сложно остановить. У нас было несколько отличных сражений с «Сан-Антонио Спёрс» на протяжении многих лет. Просто соревноваться с ним и наблюдать за его величием был здорово, это заставило меня оценить его по достоинству», — приводит слова Новицки The Sports Rush.

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