Феноменальный бросок Леброна с логотипа и гениальный кроссовер Дюранта — в топ-10 дня НБА

НБА представила топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли сокрушительный данк центрового «Майами Хит» Бэма Адебайо и невероятный баззер его одноклубника атакующего защитника Тайлера Хирроу, потрясающий бросок форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса с центрального логотипа и эффектный блок-шот в стиле чейз-даун в его исполнении, гениальная передача не глядя ценрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича, роскошный аллей-уп баскетболистов «Шарлотт Хорнетс» Иша Смита и Майлза Бриджеса, мощный данк центрового «Кливленд Кавальерс» Эвана Мобли. Лучшим моментом дня признан феноменальный кроссовер форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта, который уронил на паркет игрока «Индианы» Торри Крэйга.

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