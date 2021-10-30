Определён MVP 7-го тура Евролиги

Разыгрывающий АСВЕЛа Эли Окобо стал MVP 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
В матче с «Панатинаикосом» (84:70) Окобо записал на свой счёт 35 очков (8/12 двухочковых, 5/7 трехочковых, 4/4 штрафных) и 4 подбора при рейтинге эффективности 37 баллов. Окобо установил сезонный рекорд результативности в Евролиге. 25 из 35 очков разыгрывающий набрал во второй половине, в том числе 17 за последние 5 минут игрового времени.
В пятерку лучших игроков тура также вошли центровой «Реала» Уолтер Тавареш (28 баллов), форвард «Црвены Звезды» Лука Митрович (27 баллов), защитник «Барселоны» Кори Хиггинс (26 баллов) и защитник «Баварии» Дэрран Хиллиард (26 баллов).
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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