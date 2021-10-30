Трей Янг отреагировал на новые правила НБА, из-за которых пострадала его статистика

Игрок «Атланты Хоукс» Трей Янг высказался по поводу введения новых правил НБА, которые отрицательно сказались на его статистике.
«Не хочу, чтобы меня сильно штрафовали, но это расстраивает. Я видел, как Джеймс Харден сказал, что дело в нём, но это не направлено только на одного или двух игроков.
Вы можете посмотреть баскетбол. Дэмьен Лиллард никогда не набирал в среднем 17 очков, наверное, с тех пор, как стал новичком. Букер набирает в среднем 18 очков. Ребята делают движение вперёд, а их выводят из равновесия — это в любом случае должен быть фол, независимо от того, используют ли они нижнюю часть тела или руки», — приводит слова Янга Fadeaway World.
Напомним, арбитров обучают выявлять и применять правила против неестественных движений игроков с целью инициировать контакт с защитником.
Список приёмов, с которыми лига намерена бороться:
– Бросающий игрок инициирует контакт или наклоняется к защитнику под необычным углом;
– Бросающий игрок выставляет ногу под необычным углом;
– Атакующий игрок внезапно меняет направление движения (вбок / назад) в сторону защитника.
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