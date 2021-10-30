Гомельский предположил, почему Тимма и ещё три экс-игрока «Химок» не нашли себе новый клуб

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о причинах, по которым сразу четыре бывших игрока «Химок» — Янис Тимма, Грег Монро, Стефан Йович и Юнас Йеребко — по-прежнему не нашли себе новый клуб.



«Не отслеживал судьбы (карьеры) этих игроков. Вполне может быть, что их агенты недостаточно активно ищут для своих клиентов работу. Или выдвигают слишком высокие финансовые требования по контрактам. Надеюсь, что Тимма себе команду найдёт», — написал Гомельский на своём сайте.



Янис покинул «Химки» во второй половине сезона-2020/2021. В межсезонье Тимма принимал участие в Летней лиге НБА в составе «Орландо Мэджик». В пяти матчах форвард набирал в среднем 7,0 очка, 3,4 подбора, 1,0 передачи, 0,6 перехвата и 0,6 блок-шота при точности трёхочковых 38,5%.



Ранее сообщалось, что Тимма готов продолжить карьеру в Европе.