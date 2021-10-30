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Аллен Айверсон объяснил, почему образовалась проблемная ситуация с Беном Симмонсом

Аллен Айверсон объяснил, почему образовалась проблемная ситуация с Беном Симмонсом
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Звёздный экс-баскетболист НБА Аллен Айверсон объяснил причину, по которой образовалась проблемная ситуация с разыгрывающим «Филадельфии Сиксерс» Беном Симмонсом.

«Думаю, его связь с фанатами вышла из-под контроля, и с этим Бен не хотел иметь никаких дел. Фанаты всегда действуют по принципу — если ты с нами, то и мы с тобой. Но когда они чувствуют, что ты больше не часть сообщества...» — приводит слова Айверсона журналист Дакис Роджерс в своём «твиттере».

Как сообщалось ранее, руководство «Филадельфии» планирует подождать до 15 декабря, прежде чем вести конкретные переговоры по обмену Симмонса. Такой срок установлен из-за того, что 15 декабря значительная часть игроков НБА, у которых сейчас действует запрет на обмен, станет доступна для сделок.

Когда свободный агент заключает новый контракт в межсезонье, он становится доступен для обмена либо 15 декабря, либо через три месяца после подписания, в зависимости от того, какая дата позже.

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