Раскрыты бюджеты АСВЕЛа и «Монако», которые обыграли ЦСКА в Евролиге на этой неделе

Стали известны бюджеты двух французских команд Евролиги — АСВЕЛа и «Монако» — на сезон-2021/2022, сообщает L'Equipe. По информации источника, бюджет «Монако» на предстоящий сезон составляет € 14,1 млн, что на 87 процентов больше, чем бюджет команды в прошлом году, который составлял € 7,5 млн.



Что касается АСВЕЛа, то бюджет команды из Виллербана превышает бюджет «Монако» и составляет чуть более € 15 млн.



По зарплатам игроков лидирует «Монако» с € 6,7 млн, € 1,3 млн из которых получает защитник Майк Джеймс. Зарплатный бюджет АСВЕЛа чуть скромнее — € 3,9 млн.



На минувшей неделе обе команды из чемпионата Франции на домашних площадках обыграли московский ЦСКА. Матч армейцев с АСВЕЛом завершился со счётом 70:68 (26:13, 13:17, 14:26, 17:12) в пользу хозяев, а «Монако» обыграл ЦСКА со счётом 97:80 (13:25, 26:27, 28:12, 30:16).