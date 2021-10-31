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«Уорриорз» разгромили «Тандер» благодаря 20 очкам Карри, «Бакс» уступили «Спёрс»

«Уорриорз» разгромили «Тандер» благодаря 20 очкам Карри, «Бакс» уступили «Спёрс»
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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» дома разгромил «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 103:82.

В составе победителей лучшими в матче были Стефен Карри (20 очков), Дрэймонд Грин (14 очков и 11 подборов) и Джордан Пул (14 очков). У «Оклахомы» наиболее результативными в игре были Шей Гилджес-Александер (15 очков), Лугенц Дорт (14 очков) и Джош Гидди (10 очков).

НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2021, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
103 : 82
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 20, Грин - 14, Пул - 14, Уиггинс - 14, Портер - 10, Луни - 7, Бьелица - 6, Кьоцца - 6, Муди - 6, Куминга - 3, Пэйтон II - 3, Даутин, Игуодала, Ли, Томпсон, Тоскано-Андерсон, Уайзмен
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 15, Дорт - 14, Гидди - 10, Дек - 9, Джером - 8, Покушевски - 7, Робинсон-Эрл - 6, Базли - 5, Мускала - 3, Роби - 2, Фэйворс - 2, Маледон - 1, Крейчи, Манн, Уиггинс, Уильямс, Уотсон

В другом матче игрового дня «Сан-Антонио Спёрс» на выезде обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 102:93. В составе «Спёрс» лучшими на паркете были Деджанте Мюррей (23 очка), Деррик Уайт (17 очков) и Брин Форбс (16 очков). У «Милуоки» наиболее заметными в игре были Яннис Адетокунбо (28 очков и 13 подборов), Крис Миддлтон (19 очков) и Грейсон Аллен (12 очков).

НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
93 : 102
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Миддлтон - 19, Аллен - 12, Хилл - 10, Коннотон - 6, Нвора - 6, Робинсон - 6, Худ - 6, Адетокунбо, Дивинченцо, Калаицакис, Лопес, Мамукелашвили, Оджелей, Портис, Холидэй
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 23, Уайт - 17, Форбс - 16, Джонсон - 12, Янг - 10, Пёлтль - 8, Бэйтс-Диоп - 4, Васселл - 4, Уокер - 4, Джонс - 2, Ойбанкс - 2, Кейкок, Коллинс, Ландейл, Макдермотт, Примо, Уискэмп

Также в НБА прошли ещё семь матчей: «Вашингтон» – «Бостон» (115:112, ОТ), «Детройт» – «Орландо» (110:103), «Нью-Орлеан» – «Нью-Йорк» (117:123), «Индиана» – «Торонто» (94:97), «Филадельфия» – «Атланта» (122:94), «Чикаго» – «Юта» (107:99), «Мемфис» – «Майами» (103:129).

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