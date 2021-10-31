«Уорриорз» разгромили «Тандер» благодаря 20 очкам Карри, «Бакс» уступили «Спёрс»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» дома разгромил «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 103:82.

В составе победителей лучшими в матче были Стефен Карри (20 очков), Дрэймонд Грин (14 очков и 11 подборов) и Джордан Пул (14 очков). У «Оклахомы» наиболее результативными в игре были Шей Гилджес-Александер (15 очков), Лугенц Дорт (14 очков) и Джош Гидди (10 очков).

В другом матче игрового дня «Сан-Антонио Спёрс» на выезде обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 102:93. В составе «Спёрс» лучшими на паркете были Деджанте Мюррей (23 очка), Деррик Уайт (17 очков) и Брин Форбс (16 очков). У «Милуоки» наиболее заметными в игре были Яннис Адетокунбо (28 очков и 13 подборов), Крис Миддлтон (19 очков) и Грейсон Аллен (12 очков).

Также в НБА прошли ещё семь матчей: «Вашингтон» – «Бостон» (115:112, ОТ), «Детройт» – «Орландо» (110:103), «Нью-Орлеан» – «Нью-Йорк» (117:123), «Индиана» – «Торонто» (94:97), «Филадельфия» – «Атланта» (122:94), «Чикаго» – «Юта» (107:99), «Мемфис» – «Майами» (103:129).