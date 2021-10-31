Кевин Дюрант получил наказание от НБА. Игрок отреагировал одним словом

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант выбросил мяч на трибуны во время матча регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» (105:98). За это американец получит штраф в $ 25 тыс.

Дюрант после нарушения Ти Джей Макконнелла в третьей четверти швырнул мяч в сторону болельщиков. После этого инцидента форвард получил технический фол.

Дюрант коротко отреагировал на наказание.

«Ой», — написал форвард в «Твиттере».

В составе победителей лучшими на площадке были Джеймс Харден (29 очков), оформивший дабл-дабл Кевин Дюрант (22 очка и 11 подборов) и Ламаркус Олдридж (21 очко). В составе «Индианы» наиболее результативными в матче стали Торри Крэйг (28 очков и 11 подборов), Крис Дуарте (19 очков) и Домантас Сабонис (16 очков).

«Бруклин» на старте сезона одержал три победы и потерпел три поражения. Следующий матч команда проведёт на своей площадке с «Детройт Пистонс» в ночь с 31 октября на 1 ноября.