Кевин Гарнетт высказался об окончании 9-летней вражды с Рэем Алленом

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высказался о своих отношениях с Рэем Алленом.

«Желаю Рэю всего наилучшего, желаю всего наилучшего ему и его семье, и, что бы он ни делал, всегда буду поддерживать его. И это всё, что я могу сказать.

Готов ли я к примирению с ним? Для меня это не такая уж большая проблема. Думаю, Рэй живёт своей жизнью. Я живу своей. Вот в чём моя позиция. Думаю, если бы люди хотели что-то сделать, то уже сделали это. Но я желаю всего наилучшего всем моим товарищам по команде и людям, с которыми играл. Не только Рэю, всем», — приводит слова Гарнетта Fadeaway World.

Гарнетт не общался с Алленом после того, как тот в 2012 году покинул «Селтикс» и перешёл в «Майами Хит», с которым год спустя вновь стал чемпионом НБА. Легендарный атакующий защитник завершил карьеру в 2014 году. Что касается Гарнетта, то он – пятый номер драфта-1995 – первую половину карьеры провёл в «Миннесоте Тимбервулвз», а после «Бостона» выступал за «Бруклин», после чего вернулся в «Миннесоту».