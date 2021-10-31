Гомельский высказался о Майке Джеймсе, который перешёл в «Монако» после отчисления из ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский дал комментарий по поводу Майка Джеймса, который перешёл во французский «Монако» после отчисления из ЦСКА.

«Не берусь оценивать человеческие качества Майка Джеймса. Зато прекрасно вижу, что он — высококлассный профессионал. Он умеет найти способ помочь команде. Не пошёл бросок, отдаст голевые передачи, отработает в защите, спровоцирует фолы. Он всё это умеет. И будет очень полезен своей команде», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

Напомним, в недавнем матче с «Монако» армейцы на выезде потерпели поражение с разгромным счётом 80:97. Игра проходила в рамках седьмого тура Евролиги. Примечательно, что после двух четвертей преимущество московского клуба составляло 22 очка.