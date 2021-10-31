Рик Карлайл: я в шоке от поступка Кевина Дюранта

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл высказался по поводу поступка форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта во время матча. Напомним, баскетболист после нарушения Ти Джей Макконнелла в третьей четверти швырнул мяч в сторону болельщиков. После этого инцидента Дюрант получил технический фол.
«Я в шоке от поступка Кевина Дюранта, но не собираюсь ничего говорить. Не хочу объяснять почему, потому что не хочу ставить в неловкое положение судей или лигу. Они хорошие парни. Они совершили большую ошибку, несомненно, НБА разберётся с этим.
Не очень хочу слышать объяснения, и, честно говоря, они не имеют значения на данный момент, потому что результат не может измениться. Просто это было нечто значительное, и это невозможно не заметить, вот и всё», — приводит слова Карлайла MSN.
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