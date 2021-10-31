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Игрок НБА «обезумел от ярости» из-за упущенной возможности заработать $ 23 млрд

Игрок НБА «обезумел от ярости» из-за упущенной возможности заработать $ 23 млрд
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Центровой «Юты Джаз» Хассан Уайтсайд рассказал об упущенной возможности стать миллиардером. Несколько месяцев назад игрок вложил $ 30 тыс. в криптовалюту Shiba Inu, но потом разочаровался в перспективах и вывел деньги. После этого Shiba Inu показала колоссальный рост, сейчас Уайтсайд мог бы получить прибыль в размере около $ 23 млрд.

«Я обезумел от ярости, ведь у меня было там $ 30 тыс», — написал Уайтсайд в «инстаграме» в комментариях к новости о финансовом успехе Shiba Inu.

Напомним, по текущему годовому контракту с «Ютой» Уайтсайд заработает около $ 2,4 млн.

32-летний Уайтсайд провёл минувший сезон в «Сакраменто Кингз», набирая 8,1 очка, 6,0 подбора и 1,3 блок-шота за 15 минут в среднем за игру.

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