Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зелёна-Гура» одержала первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ, разгромив «Цмоки-Минск»

«Зелёна-Гура» одержала первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ, разгромив «Цмоки-Минск»
Комментарии

Польский клуб «Зелёна-Гура» на домашней площадке взял верх над белорусским клубом «Цмоки-Минск» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 96:64 в пользу команды Оливера Видина.

Для польской команды победа стала первой в сезоне, серия поражений «Цмоки-Минска» выросла до пяти матчей.

Хозяева польской арены со стартовых минут захватили инициативу, добившись к первому перерыву преимущества в 12 очков. Во втором игровом отрезке «Цмоки-Минск» сумел навязать сопернику борьбу, но после большого перерыва «Зелёна-Гура» стала вновь отрываться в счёте, доведя матч до уверенной победы.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
31 октября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Окончен
96 : 64
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Зелёна-Гура: Konrad Szymanski, Апич, Брембли, Дево, Зысковски, Клоцек, Мазурщак, Майер, Ненадич, Сулима, Фрейзер
Цмоки-Минск: Апшоу, Белянков, Близнюк, Дуду, Кларк, Кузьмин, Поролев, Стубеда, Тростинецкий, Уорнер, Эрнандес-Зиненко, Янкович

Самым результативным игроком в составе хозяев стал Неманья Ненадич (21 очко), у гостей 13 очков записал на свой счёт Роберт Апшоу.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021