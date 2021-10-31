«Зелёна-Гура» одержала первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ, разгромив «Цмоки-Минск»

Польский клуб «Зелёна-Гура» на домашней площадке взял верх над белорусским клубом «Цмоки-Минск» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 96:64 в пользу команды Оливера Видина.



Для польской команды победа стала первой в сезоне, серия поражений «Цмоки-Минска» выросла до пяти матчей.



Хозяева польской арены со стартовых минут захватили инициативу, добившись к первому перерыву преимущества в 12 очков. Во втором игровом отрезке «Цмоки-Минск» сумел навязать сопернику борьбу, но после большого перерыва «Зелёна-Гура» стала вновь отрываться в счёте, доведя матч до уверенной победы.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал Неманья Ненадич (21 очко), у гостей 13 очков записал на свой счёт Роберт Апшоу.