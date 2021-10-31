«Зелёна-Гура» одержала первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ, разгромив «Цмоки-Минск»
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Польский клуб «Зелёна-Гура» на домашней площадке взял верх над белорусским клубом «Цмоки-Минск» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 96:64 в пользу команды Оливера Видина.
Для польской команды победа стала первой в сезоне, серия поражений «Цмоки-Минска» выросла до пяти матчей.
Хозяева польской арены со стартовых минут захватили инициативу, добившись к первому перерыву преимущества в 12 очков. Во втором игровом отрезке «Цмоки-Минск» сумел навязать сопернику борьбу, но после большого перерыва «Зелёна-Гура» стала вновь отрываться в счёте, доведя матч до уверенной победы.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
31 октября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Окончен
96 : 64
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Зелёна-Гура: Konrad Szymanski, Апич, Брембли, Дево, Зысковски, Клоцек, Мазурщак, Майер, Ненадич, Сулима, Фрейзер
Цмоки-Минск: Апшоу, Белянков, Близнюк, Дуду, Кларк, Кузьмин, Поролев, Стубеда, Тростинецкий, Уорнер, Эрнандес-Зиненко, Янкович
Самым результативным игроком в составе хозяев стал Неманья Ненадич (21 очко), у гостей 13 очков записал на свой счёт Роберт Апшоу.
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