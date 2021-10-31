Энес Кантер: ненадёжному тирану Си Цзиньпину нельзя доверять проведение зимней Олимпиады

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер продолжает политические высказывания в адрес властей Китайской народной республики. В этот раз баскетболист выразил уверенность, что китайскому генсеку Си Цзиньпину нельзя доверять проведение зимней Олимпиады 2022 года.



«Проводящему геноцид китайскому правительству и стоящему за ним ненадёжному тирану Си Цзиньпину нельзя доверять проведение предстоящих зимних Олимпийских игр. Скажите «нет» Пекину-2022», — написал Кантер в своём «твиттере».



Ранее баскетболист «Бостона» подвёрг критике компанию NIke, которая, по его мнению, не говорит о жестокости полиции в Китае и дискриминации ЛГБТ-сообщества. После этого Кантер предложил Леброну Джеймсу и Майклу Джордану отправиться в китайские трудовые лагеря.

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