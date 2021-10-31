Джейсон Тейтум назвал звезду НБА, которую уговаривает перейти в «Бостон»

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум рассказал, что уговаривает перейти в «Селтикс» лидера «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била. Тейтум отметил, всегда хотел играть в одной команде со своим другом.



«Мы много раз говорили с Брэдли о совместной игре. Я всегда думал о том, как было бы круто играть вместе с ним. Мы росли вместе и были очень близки, стать с Билом одноклубниками — моя мечта. У нас не было возможности играть за сборную США, но в прошлом сезоне мы сыграли вместе на Матче звёзд, это было особенным моментом. Это тоже самое, что играть в НБА со своим старшим братом. Кто бы отказался от такого?



Билу тоже нравится эта идея. Но здесь нужно учитывать слишком много всего. Есть решения, которые нужно принимать, учитывая интересы семьи», — цитирует Тейтума NBA Central.

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