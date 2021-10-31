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Ушёл из жизни серебряный призёр ОИ-1964 Вячеслав Хрынин

Ушёл из жизни серебряный призёр ОИ-1964 Вячеслав Хрынин
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Знаменитый баскетболист Вячеслав Хрынин скончался на 85-м году жизни, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола России. Хрынин был заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным тренером СССР, серебряным призёром Олимпийских игр-1964 и двукратным чемпионом Европы.

После окончания игровой карьеры Хрынин работал тренером отдела баскетбола Спорткомитета СССР, в 1977-1987 годах государственным тренером по баскетболу и ответственным секретарем Федерации баскетбола СССР. Позже работал директором СШОР №49 «Тринта».

Он внес большой вклад в развитие детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва города Красногорск. На протяжении долгих лет являлся не только её сотрудником, но и наставником для молодых специалистов.

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