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Тони Паркера раскритиковали за неоднозначный выбор образа на Хэллоуин

Тони Паркера раскритиковали за неоднозначный выбор образа на Хэллоуин
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Бывший игрок НБА, экс-звезда «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер выбрал неоднозначный образ для празднования Хэллоуина в Лионе. Паркер надел жёлто-чёрный костюм, посвящённый братьям Далтонам — героям многочисленных фильмов и комиксов.

Посмотреть фото можно в «твиттере» журналиста Тео Куинтара.

У жителей города звёздного экс-баскетболиста вызвала негативную реакцию, поскольку совсем недавно в Лионе отметилась хулиганскими действиями группа рэперов, устроивших уличные гонки на мотоциклах. Хулиганы тоже были одеты в подобные костюмы.

В настоящее время Паркер является владельцем французского клуба «Виллербан», выступающего в Евролиге. Французский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Евролиги. Ранее также появилась информация, что Паркер хочет стать президентом футбольного «Лиона».

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