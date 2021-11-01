Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Гарнетт рассказал, как Майкл Джордан заставил его пожалеть о трэш-токе в свой адрес

Кевин Гарнетт рассказал, как Майкл Джордан заставил его пожалеть о трэш-токе в свой адрес
Комментарии

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт поделился воспоминаниями об игре против легендарного Майкла Джордана. Гарнетт отметил, что напрасно использовал трэш-ток против Майкла.

«Я тогда громко сказал Исайе Райдеру, чтобы он продолжал «убивать» Джордана, ведь у него отлично получается. Майкл меня услышал, но мне было наплевать. Он подошёл ко мне и смотрел в глаза секунд 15.

Я даже не могу описать следующие шесть-семь минут игры. Мы дважды нарушили правило 10 секунд. Разница в счёте была два очка, а теперь мы проигрываем 25 очков. У Майка было 18 очков, а теперь на его счету 40. Мы не могли набрать ни одного очка около четырёх минут. Ситуация быстро испортилась. Больше я никогда не говорил в адрес Джордана такой ерунды», — рассказал Гарнетт в подкасте Ника Смита.

Новость по теме
Кевин Гарнетт высказался об окончании 9-летней вражды с Рэем Алленом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021