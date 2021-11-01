Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» нанесли четвёртое поражение кряду «Хьюстону». У Дэвиса — дабл-дабл

«Лейкерс» нанесли четвёртое поражение кряду «Хьюстону». У Дэвиса — дабл-дабл
Комментарии

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 95:85.

Наиболее значимый вклад в победу «Лейкерс» внёс лёгкий форвард Кармело Энтони, набравший 23 очка и совершивший 3 подбора. К трипл-даблам были близки Расселл Уэстбрук (20 очков, 8 подборов и 9 передач) и Леброн Джеймс (15 очков, 7 подборов и 8 передач). Дабл-дабл удалось записать на свой счёт Энтони Дэвису – 16 очков, 13 подборов и 2 передачи.

Самым результативным игроком «Хьюстона» стал американский защитник Эрик Гордон – 17 очков, 2 подбора и 2 передачи.

Уже в ночь на среду, 3 ноября, команды вновь встретятся в очном противостоянии на стадионе «Стэйплс-центр».

НБА - регулярный чемпионат
01 ноября 2021, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
95 : 85
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Энтони - 23, Уэстбрук - 20, Дэвис - 16, Джеймс - 15, Бэйзмор - 9, Джордан - 8, Брэдли - 2, Ривз - 2, Ариза, Думбуйа, Монк, Нанн, Рондо, Хафф, Ховард, Хортон-Такер, Эллингтон
Хьюстон Рокетс: Гордон - 17, Вуд - 16, Портер - 13, Мартин - 12, Шенгюн - 11, Грин - 7, Тэйт - 6, Тайс - 3, Брукс, Гаруба, Кристофер, Мэтьюз, Нваба, Никс, Огастин, Уолл, Хаус
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021