«Лейкерс» нанесли четвёртое поражение кряду «Хьюстону». У Дэвиса — дабл-дабл

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 95:85.

Наиболее значимый вклад в победу «Лейкерс» внёс лёгкий форвард Кармело Энтони, набравший 23 очка и совершивший 3 подбора. К трипл-даблам были близки Расселл Уэстбрук (20 очков, 8 подборов и 9 передач) и Леброн Джеймс (15 очков, 7 подборов и 8 передач). Дабл-дабл удалось записать на свой счёт Энтони Дэвису – 16 очков, 13 подборов и 2 передачи.

Самым результативным игроком «Хьюстона» стал американский защитник Эрик Гордон – 17 очков, 2 подбора и 2 передачи.

Уже в ночь на среду, 3 ноября, команды вновь встретятся в очном противостоянии на стадионе «Стэйплс-центр».