Кевин Дюрант объяснил своё удаление за удар локтем в лицо соперника
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался об удалении в матче регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс» (117:91).
В третьей четверти Дюрант толкнул опекавшего его центрового «Детройта» Келли Олиника, ударив соперника локтем по лицу. Судьи просмотрели повтор эпизода, после чего выдали Дюранту неспортивный фол второй степени и удалили баскетболиста с площадки.
«Пытался преодолеть заслон. Так получилось из-за того, что я пытался справиться с заслоном», – приводит слова Дюранта Clutch Points.
За 27 минут на площадке Дюрант успел набрать 23 очка и 5 передач, реализовав 10 из 13 с игры. Ранее Дюрант был оштрафован НБА на $ 25 тыс. за бросок мяча на трибуны во время матча с «Индианой Пэйсерс».
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