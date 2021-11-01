ЦСКА предоставил новую информацию по Торнике Шенгелии

Тяжёлый форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия отправился с командой на выездной матч с эстонским «Калевом», информирует официальный сайт клуба. Ранее грузинский баскетболист провёл первую тренировку после травмы. Решение о возможном участии Шенгелии в матче будет принимать тренерский штаб непосредственно перед игрой.
Также сообщается, что в Москве остался Йоханнес Фойгтман, которому тренеры решили предоставить отдых.
Шенгелия получил травму правого плечевого сустава 14 октября в матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги с петербургским «Зенитом» (77:67). Позже клуб сообщил, что баскетболист пропустит как минимум два месяца.
Шенгелия признавался MVP второго и третьего туров регулярного чемпионата Евролиги, набирая рейтинг эффективности 29 и 37 баллов, соответственно, в матчах с «Анадолу Эфес» (100:96) и «Зенитом».
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