ЦСКА предоставил новую информацию по Торнике Шенгелии

Тяжёлый форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия отправился с командой на выездной матч с эстонским «Калевом», информирует официальный сайт клуба. Ранее грузинский баскетболист провёл первую тренировку после травмы. Решение о возможном участии Шенгелии в матче будет принимать тренерский штаб непосредственно перед игрой.



Также сообщается, что в Москве остался Йоханнес Фойгтман, которому тренеры решили предоставить отдых.



Шенгелия получил травму правого плечевого сустава 14 октября в матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги с петербургским «Зенитом» (77:67). Позже клуб сообщил, что баскетболист пропустит как минимум два месяца.



Шенгелия признавался MVP второго и третьего туров регулярного чемпионата Евролиги, набирая рейтинг эффективности 29 и 37 баллов, соответственно, в матчах с «Анадолу Эфес» (100:96) и «Зенитом».