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Леброн Джеймс попал в кадр с очень похожим на себя человеком прямо во время матча

Леброн Джеймс попал в кадр с очень похожим на себя человеком прямо во время матча
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» (95:85) попал в кадр вместе с очень похожим на себя человеком, который расположился рядом со скамейкой в первом ряду, сообщает Lakers Daily.

Наиболее значимый вклад в победу «Лейкерс» внёс лёгкий форвард Кармело Энтони, набравший 23 очка и совершивший 3 подбора. К трипл-даблам были близки разыгрывающий Расселл Уэстбрук (20 очков, 8 подборов и 9 передач) и форвард Леброн Джеймс (15 очков, 7 подборов и 8 передач). Дабл-дабл удалось записать на свой счёт «большому» Энтони Дэвису – 16 очков, 13 подборов и 2 передачи. Самым результативным игроком «Хьюстона» стал американский защитник Эрик Гордон – 17 очков, 2 подбора и 2 передачи.

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