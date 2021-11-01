Сокрушительные данки Шенгелии и Брауна — в топ-10 моментов октября в Единой лиге ВТБ
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Единая лига ВТБ представила топ-10 моментов регулярного чемпионата сезона-2021/2022 в октябре.
В подборку вошли мощные данки тяжёлого форварда ЦСКА Торнике Шенгелии и его одноклубника Джоэла Боломбоя, роскошная скрытая передача из-за спины форварда «Зенита» Матеуша Понитки, эффектный бросок сверху с набросом самому себе от щита форварда «Локомотива-Кубань» Джонатана Мотли, зрелищный аллей-уп в исполнении игроков УНИКСа Лоренцо Брауна и Марио Хезоньи. Лучшим моментом регулярного чемпионата в октябре признан сокрушительный данк форварда УНИКСа Джона Брауна после передачи Марко Списсу в быстром отрыве.
Права на видео принадлежат АНО « Единая баскетбольная лига ». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.
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