Первый ретроматч в истории Единой лиги ВТБ отменён

Презентация книги известного российского журналиста Александра Федотова «Комета «Урал-Грейт» о легендарном пермском баскетбольном клубе, которая должна была состояться в Перми 1 ноября, переносится на более поздний срок, сообщает официальный сайт «Пармы».



Издатели книги в связи с непростой эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса в Пермском крае приняли решение представить свою работу болельщикам после нормализации обстановки в регионе.

По этим же причинам встреча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма-Париматч» — УНИКС, которая изначально задумывалась как ретроматч, посвящённый 20-летию победы «Урал-Грейта» в чемпионате России по баскетболу, пройдёт 1 ноября в обычном формате.