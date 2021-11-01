Первый ретроматч в истории Единой лиги ВТБ отменён
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Презентация книги известного российского журналиста Александра Федотова «Комета «Урал-Грейт» о легендарном пермском баскетбольном клубе, которая должна была состояться в Перми 1 ноября, переносится на более поздний срок, сообщает официальный сайт «Пармы».
Издатели книги в связи с непростой эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса в Пермском крае приняли решение представить свою работу болельщикам после нормализации обстановки в регионе.
По этим же причинам встреча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма-Париматч» — УНИКС, которая изначально задумывалась как ретроматч, посвящённый 20-летию победы «Урал-Грейта» в чемпионате России по баскетболу, пройдёт 1 ноября в обычном формате.
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