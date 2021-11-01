Стефен Карри высказал мнение об изменении правил в НБА
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, как относится к изменениям в правилах НБА. После реформы правил резко сократилось количество штрафных бросков.
«Сложно спорить с тем, что в игровом плане теперь всё смотрится намного привлекательнее. Хотя, конечно, мне нравилась прежняя трактовка, когда она срабатывала в мою пользу.
В первом предсезонном матче я по привычке ещё пытался спровоцировать фол. Теперь же приходится избавляться от таких привычек. Искать другие варианты. Для игры так намного лучше», – приводит слова Карри Washington Bullets в Reddit.
Ранее была опубликована статистика игроков, которые наиболее пострадали после введения новых правил. Карри — на 19-м месте.
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