Никола Миротич обновил рекорд в истории Евролиги
Поделиться
Тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич признан MVP Евролиги в октябре, сообщает официальный сайт турнира.
Он за месяц набирал в среднем 16,3 очка, 5,3 подбора, 1,6 перехвата, 1,3 передачи при 20,6 баллах рейтинга эффективности. Никола является одним из двух игроков Евролиги, который показывает точность более 60% двухочковых, 45% трёхочковых и 85% штрафных. Миротич стал MVP месяца рекордный шестой раз за карьеру. Это вдвое больше, чем у любого другого игрока в истории Евролиги.
«Барселона» стартовала в регулярном чемпионате с результатом 6-1 и делит с «Миланом» первое место в турнирной таблице.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
Комментарии
- 1 ноября 2021
-
17:24
-
17:00
-
16:30
-
15:42
-
14:13
-
13:33
-
13:20
-
13:14
-
13:11
-
12:49
-
11:41
-
10:47
-
10:17
-
10:14
-
09:17
-
09:03
-
07:58
-
04:51
-
04:36
-
01:20
-
00:50
- 31 октября 2021
-
23:33
-
22:29
-
21:58
-
20:51
-
19:41
-
18:49
-
17:27
-
16:45
-
15:59
-
14:34
-
13:41
-
12:41
-
11:49
-
10:50
Партнерский контент