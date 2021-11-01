Никола Миротич обновил рекорд в истории Евролиги

Тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич признан MVP Евролиги в октябре, сообщает официальный сайт турнира.

Он за месяц набирал в среднем 16,3 очка, 5,3 подбора, 1,6 перехвата, 1,3 передачи при 20,6 баллах рейтинга эффективности. Никола является одним из двух игроков Евролиги, который показывает точность более 60% двухочковых, 45% трёхочковых и 85% штрафных. Миротич стал MVP месяца рекордный шестой раз за карьеру. Это вдвое больше, чем у любого другого игрока в истории Евролиги.

«Барселона» стартовала в регулярном чемпионате с результатом 6-1 и делит с «Миланом» первое место в турнирной таблице.

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