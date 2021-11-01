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УНИКС обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ

УНИКС обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ
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Казанский УНИКС одержал победу в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой». Встреча завершилась со счётом 73:66 в пользу казанцев.

Первая десятиминутка встречи прошла в равной борьбе, по итогам которой «Парме» удалось захватить минимальное преимущество в счёте, однако уже во второй четверти гости паркета вырвались вперёд на четыре очка — 37:33.

В третьей четверти «Парме» удалось отыграться и выйти вперёд, поведя в счёте на одно очко перед заключительной десятиминуткой, которая и стала решающей во встрече. Последний игровой отрезок закончился со счётом 17:9 в пользу УНИКСа, что и принесло казанцам победу в матче со счётом 73:66.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
01 ноября 2021, понедельник. 17:30 МСК
Парма
Пермь, Россия
Окончен
66 : 73
УНИКС
Казань, Россия
Парма: Хилл - 14, Мейерис - 12, Воронов - 8, Юшкявичюс - 8, Понитка - 7, Жукаускас - 5, Забелин - 5, Жмако - 3, Платунов - 3, Параховский - 1, Буланов, Шейко
УНИКС: Хезонья - 27, Браун - 19, Браун - 8, Джекири - 6, Узинский - 4, Брэнтли - 3, Комолов - 3, Списсу - 3, Воронцевич, Жбанов, Зайцев, Клименко

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, набравший 27 очков. В составе хозяев 14 очков на свой счёт записал Джеремайя Хилл.

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