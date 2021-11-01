УНИКС обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ

Казанский УНИКС одержал победу в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой». Встреча завершилась со счётом 73:66 в пользу казанцев.



Первая десятиминутка встречи прошла в равной борьбе, по итогам которой «Парме» удалось захватить минимальное преимущество в счёте, однако уже во второй четверти гости паркета вырвались вперёд на четыре очка — 37:33.



В третьей четверти «Парме» удалось отыграться и выйти вперёд, поведя в счёте на одно очко перед заключительной десятиминуткой, которая и стала решающей во встрече. Последний игровой отрезок закончился со счётом 17:9 в пользу УНИКСа, что и принесло казанцам победу в матче со счётом 73:66.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, набравший 27 очков. В составе хозяев 14 очков на свой счёт записал Джеремайя Хилл.