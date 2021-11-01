Кукоч прервал свою первую брачную ночь, чтобы посмотреть игру Джордана по телевизору

Известный в прошлом хорватский баскетболист Тони Кукоч рассказал, как прервал свою первую брачную ночь в 1993 году, чтобы посмотреть игру финальной серии НБА между «Чикаго Буллз» и «Финикс Санз».
«Я знала, как он обожал Майкла Джордана и Скотти Пиппена, когда видела, как он смотрит игры «Чикаго Буллз» по телевизору. Я имею ввиду, он делал это даже в нашу первую брачную ночь...», — сказала жена Кукоча Рената в документальном фильме, посвящённом баскетболисту.
«В день свадьбы я всем сказал: «Ребята, мы можем веселиться только до трёх часов ночи. После этого по телевизору будет игра с «Финиксом», так что всем нужно идти по домам», — рассказал об этой ситуации сам Кукоч.
Ранее Тони Кукоч назвал любимого одноклубника по «Чикаго». Хорватский экс-баскетболист выбирал между Скотти Пиппеном и Майклом Джорданом.
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