ЦСКА с двузначной разницей уступил «Калеву», потерпев первое поражение в сезоне Лиги ВТБ

Московский ЦСКА потерпел поражение в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом». Встреча завершилась со счётом 67:56 в пользу эстонского клуба.
Хозяевам паркета удалось захватить преимущество уже в первой четверти, по итогам которой эстонской команде удалось выйти вперёд на три очка — 17:14. Во второй десятиминутке «Калеву» удалось увеличить преимущество до восьми очков — на большой перерыв команды ушли при счёте 38:30.
В третьей четверти команды не смогли показать результативную игру, по её итогам ЦСКА удалось отыграть три очка — 10:7 в пользу москвичей. В заключительной десятиминутке сильнее оказались игроки «Калева». Итоговый счёт встречи — 67:56.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Рауно Нургер, набравший 15 очков. В составе москвичей 13 очков на свой счёт записал Габриэль Лундберг.
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