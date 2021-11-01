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ЦСКА с двузначной разницей уступил «Калеву», потерпев первое поражение в сезоне Лиги ВТБ

ЦСКА с двузначной разницей уступил «Калеву», потерпев первое поражение в сезоне Лиги ВТБ
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Московский ЦСКА потерпел поражение в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом». Встреча завершилась со счётом 67:56 в пользу эстонского клуба.

Хозяевам паркета удалось захватить преимущество уже в первой четверти, по итогам которой эстонской команде удалось выйти вперёд на три очка — 17:14. Во второй десятиминутке «Калеву» удалось увеличить преимущество до восьми очков — на большой перерыв команды ушли при счёте 38:30.

В третьей четверти команды не смогли показать результативную игру, по её итогам ЦСКА удалось отыграть три очка — 10:7 в пользу москвичей. В заключительной десятиминутке сильнее оказались игроки «Калева». Итоговый счёт встречи — 67:56.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Рауно Нургер, набравший 15 очков. В составе москвичей 13 очков на свой счёт записал Габриэль Лундберг.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
01 ноября 2021, понедельник. 20:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
67 : 56
ЦСКА
Москва, Россия
Калев: Нургер - 15, Льюис - 12, Берри - 9, Хермет - 8, Мэлсон - 7, Силиньш - 6, Витолс - 3, Китсинг - 3, Кангур - 2, Курбас - 2, Дорбек, Халлер
ЦСКА: Лундберг - 13, Хэкетт - 10, Курбанов - 8, Шенгелия - 7, Боломбой - 5, Фарид - 5, Швед - 4, Ухов - 3, Антонов - 1, Ивлев, Клайберн, Хоменко
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