ЦСКА установил исторический антирекорд в матче с «Калевом»

ЦСКА потерпел поражение от «Калева» (56:67) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

56 набранных очков — худший показатель результативности ЦСКА за всю историю выступлений в чемпионатах страны. Предыдущий антирекорд (60 очков) был установлен в 2012 году в матче с чешским «Нимбурком». «Калев» 30 лет не обыгрывал ЦСКА в Эстонии. Последняя домашняя победа таллинцев над армейцами состоялась 6 мая 1991 года. В том сезоне эстонская команда стала чемпионом СССР.

ЦСКА потерпел третье поражение подряд. На прошлой неделе армейцы уступили «Монако» (80:97) и АСВЕЛу (68:70) в регулярном чемпионате Евролиги.

Права на видео принадлежат АНО « Единая баскетбольная лига ». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.