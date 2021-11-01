Главный тренер «Калева» отреагировал на первую за 30 лет домашнюю победу над ЦСКА

Главный тренер «Калева» Робертс Штельмахерс поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (67:56).

«Спасибо всем, кто пришёл на сегодняшнюю игру. Думаю, никто не остался расстроен результатом и игрой. Конечно же, спасибо игрокам. Мы сражались все 40 минут, я очень доволен результатом!» — приводит слова Штельмахерса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

56 набранных очков — худший показатель результативности ЦСКА за всю историю выступлений в чемпионатах страны. Предыдущий антирекорд (60 очков) был установлен в 2012 году в матче с чешским «Нимбурком». «Калев» 30 лет не обыгрывал ЦСКА в Эстонии. Последняя домашняя победа таллинцев над армейцами состоялась 6 мая 1991 года. В том сезоне эстонская команда стала чемпионом СССР.