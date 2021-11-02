Врачи сообщили новую информацию по Зайону Уильямсону

Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Уилли Грин сообщил, что врачи довольны темпом восстановления Зайона Уильямсона после травмы ноги. Об этом рассказал журналист ESPN Эндрю Лопес в своём «твиттере».
По словам тренера, Уильямсон уже допущен к тренировкам без сопротивления, однако пока врачи не разрешают ему участвовать в занятиях «5 на 5». Через две-три недели, как сообщает The Athletic, Уильямсона ждёт рентген и полноценное обследование, чтобы получить допуск к полноценным тренировкам.
Напомним, Зайон Уильямсон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА.
В прошлом сезоне Уильямсон набирал в среднем 27,0 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс». Первый номер драфта НБА 2019 года испытывал проблемы со здоровьем в сезоне новичка, когда пропустил половину регулярного чемпионата — 2019/2020 из-за повреждения колена.
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