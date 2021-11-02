Дабл-дабл Сабониса помог «Индиане» обыграть «Сан-Антонио»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 131:118.

Самым результативным в составе победителей стал Домантас Сабонис, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов. Ти Джей Макконнелл оформил дабл-дабл из 10 подборов и 10 передач.

Самым результативным в «Сан-Антонио» стал Деджанте Мюррей, набрав 16 очков.

«Индиана» прервала четырёхматчевую серию поражений. «Сан-Антонио», в свою очередь, потерпел пятое поражение за последние шесть игр.

В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 113:103.