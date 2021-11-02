Дабл-дабл Сабониса помог «Индиане» обыграть «Сан-Антонио»
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 131:118.
Самым результативным в составе победителей стал Домантас Сабонис, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов. Ти Джей Макконнелл оформил дабл-дабл из 10 подборов и 10 передач.
Самым результативным в «Сан-Антонио» стал Деджанте Мюррей, набрав 16 очков.
«Индиана» прервала четырёхматчевую серию поражений. «Сан-Антонио», в свою очередь, потерпел пятое поражение за последние шесть игр.
В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 113:103.
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2021, вторник. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
131 : 118
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 24, Тёрнер - 19, Дуарте - 18, Холидэй - 17, ЛеВерт - 16, Макконнелл - 10, Мартин - 8, Крэйг - 7, Вашингтон - 5, Уонамэйкер - 5, Бриссетт - 2, Битадзе, Брогдон, Джарро, Джексон, Лэмб, Уоррен
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 16, Васселл - 15, Уайт - 13, Пёлтль - 11, Бэйтс-Диоп - 10, Ландейл - 10, Уокер - 10, Форбс - 10, Джонс - 9, Джонсон - 9, Ойбанкс - 3, Янг - 2, Кейкок, Коллинс, Макдермотт, Примо, Уискэмп
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2021, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
113 : 103
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Филадельфия Сиксерс: Карри - 23, Ньянг - 21, Коркмаз - 15, Драммонд - 14, Грин - 11, Макси - 10, Милтон - 10, Рид - 4, Джо - 3, Тибулл - 2, Бэсси, Риллер, Симмонс, Спрингер, Харрис, Хенри, Эмбиид
Портленд Трэйл Блэйзерс: Пауэлл - 22, Лиллард - 20, Макколлум - 20, Саймонс - 17, Нуркич - 7, Нэнс - 7, Снелл - 6, Литтл - 4, Блевинс, Браун, Зеллер, Ковингтон, Маклемор, Смит, Уотфорд, Эллеби
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