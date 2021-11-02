Звезда «Бруклин Нетс» Джеймс Харден обратился к Коби Брайанту, инвестиция которого принесла его семье $ 400 млн. Огромный доход семье погибшего баскетболиста Коби принесли инвестиции в компанию BodyArmor.
«Мы сделали это, брат», — написал Харден в своём «инстаграме», приложив совместную фотографию с Брайантом.
Фото: Инстаграм Джеймса Хардена
Брайант был одним из первых инвесторов BodyArmor. В 2014 году Коби приобрёл 10% акций компании за $ 6 млн. Брайант был четвёртым по величине акционером в компании после её основателя Майка Репола, Coca-Cola и Keurig Dr Pepper. Вдова баскетболиста Ванесса Брайант и его дети после всех финансовых операций получат доход в размере $ 400 млн.
Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса.
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