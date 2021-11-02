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Джеймс Харден обратился к Коби Брайанту, инвестиция которого принесла его семье $ 400 млн

Джеймс Харден обратился к Коби Брайанту, инвестиция которого принесла его семье $ 400 млн
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Звезда «Бруклин Нетс» Джеймс Харден обратился к Коби Брайанту, инвестиция которого принесла его семье $ 400 млн. Огромный доход семье погибшего баскетболиста Коби принесли инвестиции в компанию BodyArmor.

«Мы сделали это, брат», — написал Харден в своём «инстаграме», приложив совместную фотографию с Брайантом.

Фото: Инстаграм Джеймса Хардена

Брайант был одним из первых инвесторов BodyArmor. В 2014 году Коби приобрёл 10% акций компании за $ 6 млн. Брайант был четвёртым по величине акционером в компании после её основателя Майка Репола, Coca-Cola и Keurig Dr Pepper. Вдова баскетболиста Ванесса Брайант и его дети после всех финансовых операций получат доход в размере $ 400 млн.

Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса.

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