Оскорблённый Леброном игрок «Финикса» впервые отреагировал на слова звезды «Лейкерс»

Разыгрывающий «Финикс Санз» Кэмерон Пэйн впервые отреагировал на оскорбление, которое получил от звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.



Напомним, во время матча команд 23 октября Леброн выкрикнул в адрес Пэйна: «Ты был безработным ещё полтора года назад. Тебе не стоит говорить всякую ерунду. Оставайся скромным. Недавно ты сидел дома, а теперь у тебя срывает крышу».



Пэйн заявил, что не понимает, почему Джеймс стал разговаривать именно с ним. Как утверждает игрок «Финикса», ранее он не общался с Леброном.



«Самое странное, что я даже не разговаривал с Леброном. Никогда не обращался к нему лично. Меня удивили его высказывания, ведь я достаточно скромный человек», — приводит слова Пэйна USA Today.

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