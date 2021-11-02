Оскорблённый Леброном игрок «Финикса» впервые отреагировал на слова звезды «Лейкерс»
Поделиться
Разыгрывающий «Финикс Санз» Кэмерон Пэйн впервые отреагировал на оскорбление, которое получил от звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
Напомним, во время матча команд 23 октября Леброн выкрикнул в адрес Пэйна: «Ты был безработным ещё полтора года назад. Тебе не стоит говорить всякую ерунду. Оставайся скромным. Недавно ты сидел дома, а теперь у тебя срывает крышу».
Пэйн заявил, что не понимает, почему Джеймс стал разговаривать именно с ним. Как утверждает игрок «Финикса», ранее он не общался с Леброном.
«Самое странное, что я даже не разговаривал с Леброном. Никогда не обращался к нему лично. Меня удивили его высказывания, ведь я достаточно скромный человек», — приводит слова Пэйна USA Today.
Комментарии
- 2 ноября 2021
-
13:27
-
12:41
-
11:45
-
10:57
-
10:14
-
09:18
-
08:56
-
07:34
-
04:24
-
00:38
- 1 ноября 2021
-
23:42
-
23:35
-
23:04
-
22:43
-
22:28
-
21:59
-
20:46
-
19:52
-
19:23
-
18:53
-
17:24
-
17:00
-
16:30
-
15:42
-
14:13
-
13:33
-
13:20
-
13:14
-
13:11
-
12:49
-
11:41
-
10:47
-
10:17
-
10:14
-
09:17
Партнерский контент