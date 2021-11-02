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Оскорблённый Леброном игрок «Финикса» впервые отреагировал на слова звезды «Лейкерс»

Оскорблённый Леброном игрок «Финикса» впервые отреагировал на слова звезды «Лейкерс»
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Разыгрывающий «Финикс Санз» Кэмерон Пэйн впервые отреагировал на оскорбление, которое получил от звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Напомним, во время матча команд 23 октября Леброн выкрикнул в адрес Пэйна: «Ты был безработным ещё полтора года назад. Тебе не стоит говорить всякую ерунду. Оставайся скромным. Недавно ты сидел дома, а теперь у тебя срывает крышу».

Пэйн заявил, что не понимает, почему Джеймс стал разговаривать именно с ним. Как утверждает игрок «Финикса», ранее он не общался с Леброном.

«Самое странное, что я даже не разговаривал с Леброном. Никогда не обращался к нему лично. Меня удивили его высказывания, ведь я достаточно скромный человек», — приводит слова Пэйна USA Today.

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