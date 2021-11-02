Клубы Евролиги приняли решение по Жорди Бертомеу. Стало известно, как голосовал ЦСКА
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Прошло решающее голосование, на котором определялась судьба президента Евролиги Жорди Бертомеу, сообщил в своём «твиттере» журналист Арис Баркас. В голосовании приняли участие руководители 11 клубов. АСВЕЛ и «Бавария», получившие долгосрочные лицензии, в настоящее время тем не менее не имеют права голоса. В результате было решено, что летом функционер покинет свой пост.
Отметим, что голосование завершилось с перевесом всего в один голос: 6 против 5. За лишение Бертомеу полномочий высказались ЦСКА, «Маккаби Тель-Авив», «Анадолу Эфес», «Олимпиакос», «Панатинаикос» и «Милан». Противоположная позиция была у «Реала», «Барселоны», «Басконии», «Жальгириса» и «Фенербахче».
Бертомеу должен покинуть свой пост 30 июня 2022 года.
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