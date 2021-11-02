Римас Куртинайтис выиграл иск у бывшего клуба и получил компенсацию
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Экс главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис выиграл иск, который он подал в отношении своего бывшего клуба — итальянского «Канту». Это следует из соответствующего документа, размещённого на официальном сайте ФИБА.
Согласно решению баскетбольного арбитражного суда, «Канту» должен выплатить литовскому специалисту около € 76 тысяч, а также € 9 тысяч в виде судебных издержек.
Куртинайтис был уволен из «Канту» в ноябре 2016 года. У тренера был гарантированный контракт до июня 2018-го.
Ранее Куртинайтис заявлял, что и у «Химок», откуда он был уволен в январе 2021 года, остались долги по заработной плате перед ним. Если команда не пойдёт навстречу, то литовец готов обратиться в суд, чтобы решить этот вопрос.
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