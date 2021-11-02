Пиппен: как Джордан посмел так обращаться с нами после всего, что мы сделали для него?

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен раскритиковал бывшего одноклубника Майкла Джордана. Пиппену не понравилась интерпретация событий в сериале «Последний танец» о «Чикаго» конца 1990-х. Джордан выступил в роли главного героя ленты и сам решал, в каком свете выставлять те или иные события или образы баскетболистов.

«Я был расстроен после просмотра «Последнего танца». В течение следующих нескольких недель я разговаривал с несколькими моими бывшими товарищами по команде, каждый из которых почувствовал такое же неуважение к себе, как и я. Как Майкл посмел так обращаться с нами после всего, что мы сделали для него и его драгоценного бренда?

Майкл Джордан никогда бы не стал Майклом Джорданом без меня, Хораса Гранта, Тони Кукоча, Джона Пэксона, Стива Керра, Денниса Родмана, Билла Картрайта, Рона Харпера, Би Джей Армстронга, Люка Лонгли, Уилла Пердью и Билла Уэннингтона. Приношу свои извинения всем, кого забыл назвать», – приводит слова Пиппена GQ.