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«Нижний Новгород» уступил «Лавриону» в овертайме

«Нижний Новгород» уступил «Лавриону» в овертайме
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«Нижний Новгород» потерпел поражение в выездном матче Лиги чемпионов. Российский клуб встречался с греческим «Лаврионом». Счёт матча — 95:86 ОТ(28:27, 21:17, 13:15, 18:21, 15:6).

Первая четверть проходила в равной борьбе и завершилась с перевесом греческого клуба в одно очко. Выиграли с небольшим преимуществом хозяева площадки и вторую десятиминутку.

Сразу после перерыва баскетболисты российского клуба совершили рывок в пять очков, который позволил им сравнять счёт. Третью десятиминутку «Нижний Новгород» в итоге выиграл с преимуществом в два очка. Последняя четверть получилась упорной, особенно её концовка. Победитель в результате выявлен так и не был — встреча перешла в овертайм, по итогам которого успех праздновали игроки «Лавриона».

В составе «Нижнего Новгорода» больше всего очков на счету Ивана Стребкова (21). У «Лавриона» чаще всего кольцо соперников поражал Тайсон Картер (35).

Лига чемпионов ФИБА. Группа C. 3-й тур
02 ноября 2021, вторник. 20:30 МСК
Лаврион
Лаврион, Греция
Окончен
95 : 86
ОТ
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Лаврион: Картер - 35, Моуратос - 15, Lewis - 11, Какламанакис - 10, Николаидис - 7, Гоинс - 5, Геромихалос - 4, Персидис - 4, Смит - 4, Aminu, Henry-Blair, Вулгаропулос
Нижний Новгород: Стребков - 21, Торопов - 13, М. Кулагин - 12, Фрейманис - 8, Антипов - 7, Йованович - 7, Lichutin - 6, Чадов - 6, Ганькевич - 4, Платонов - 2, Sytnikov, Карданахишвили
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