«Нижний Новгород» уступил «Лавриону» в овертайме

«Нижний Новгород» потерпел поражение в выездном матче Лиги чемпионов. Российский клуб встречался с греческим «Лаврионом». Счёт матча — 95:86 ОТ(28:27, 21:17, 13:15, 18:21, 15:6).
Первая четверть проходила в равной борьбе и завершилась с перевесом греческого клуба в одно очко. Выиграли с небольшим преимуществом хозяева площадки и вторую десятиминутку.
Сразу после перерыва баскетболисты российского клуба совершили рывок в пять очков, который позволил им сравнять счёт. Третью десятиминутку «Нижний Новгород» в итоге выиграл с преимуществом в два очка. Последняя четверть получилась упорной, особенно её концовка. Победитель в результате выявлен так и не был — встреча перешла в овертайм, по итогам которого успех праздновали игроки «Лавриона».
В составе «Нижнего Новгорода» больше всего очков на счету Ивана Стребкова (21). У «Лавриона» чаще всего кольцо соперников поражал Тайсон Картер (35).
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