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Пол Джордж назвал причину худшей точности бросков игроков НБА за последние 19 лет

Пол Джордж назвал причину худшей точности бросков игроков НБА за последние 19 лет
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался о причинах крайне низкого процента реализации бросков у многих баскетболистов на старте нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Как считает Пол, виной всему новый мяч Wilson, который пришёл на смену Spalding.

«Не хочу оправдываться или что-то в этом роде, но это просто другой мяч. У него нет той мягкости, которая есть у мячей от Spalding. В этом году будет больше промахов», — приводит слова Джорджа журналист Фарбод Эснаашари на своей странице в «Твиттере».

В нынешнем сезоне НБА Джордж набирает в среднем за матч 28,3 очка, реализуя 55,3% двухочковых и 41,1% трёхочковых. После шести встреч «Клипперс» занимают 11-е место в Западной конференции, имея в активе 8 очков.

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