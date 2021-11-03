«Лейкерс» с трудом обыграли «Хьюстон», «Майами» крупно победил «Даллас»

Состоялись 5 матчей регулярного чемпионата НБА
«Детройт Пистонс» – «Милуоки Бакс» — 89:117 (20:27, 19:30, 23:33, 27:27)
Д: Грант 21, Лайлз 13 + 7 подборов
М: Яннис Адетокунбо 28 + 8 подборов + 9 передач + 4 блок-шота, Коннотон 16, Нвора 16
«Даллас Маверикс» – «Майами Хит» 110:125 (30:24, 32:46, 26:29, 22:26)
Д: Дончич 33, Брансон 25 + 7 подборов, Хардуэй 17
М: Хирроу 25, Батлер 23 + 6 передач, Лоури 22 + 9 передач, Адебайо 22 + 13 подборов
«Юта Джаз» – «Сакраменто Кингз» 119:113 (33:29, 25:30, 32:28, 29:26)
Ю: Митчелл 36 + 8 подборов + 6 передач, Конли 30, Богданович 20, Гобер 12 + 20 подборов + 4 блок-шота
С: Барнс 23, Хилд 19, Халибертон 14
«Финикс Санз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» 112:100 (22:36, 26:23, 28:23, 36:18)
Ф: Бриджес 22, Букер 18 + 8 подборов + 6 потерь, Макги 18, Камински 17, Пол 14 + 7 подборов + 18 передач
Н: Валанчюнас 23 + 14 подборов + 5 потерь, Харт 16 + 9 подборов, Грэм 12 + 6 передач
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Хьюстон Рокетс» 119:117 (32:35, 32:35, 23:19, 32:28)
Л: Джеймс 30 + 10 передач, Уэстбрук 27 + 9 подборов + 7 передач, Дэвис 27 + 9 подборов, Энтони 15
Х: Вуд 26 + 16 подборов, Грин 24 + 7 потерь, Тэйт 20
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