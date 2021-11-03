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Крис Пол вышел на третье место в истории НБА по передачам, превзойдя Стива Нэша

Крис Пол вышел на третье место в истории НБА по передачам, превзойдя Стива Нэша
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Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (112:100) набрал 14 очков, 7 подборов и 18 передач.

Пол довёл общее количество передач за карьеру до отметки 10336. Крис превзошёл двукратного MVP НБА, бывшего игрока «Финикса» Стива Нэша и поднялся на третье место в истории лиги по данному показателю. Джейсон Кидд с 12091 передачей занимает второе место в списке лучших ассистентов в истории НБА. Джон Стоктон отдал 15806 передач за время выступления в лиге и возглавляет рейтинг. 36-летний Пол до конца своей карьеры теоретически может обойти Кидда, но вряд ли догонит Стоктона.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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