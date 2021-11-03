Чарльз Баркли жёстко высмеял набравшего лишний вес Зайона Уильямсона
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Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли высказался о о звезде «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоне Уильямсоне, в настоящее время восстанавливающимся после травмы ноги. Во время одного из интервью со знаменитым в прошлом баскетболистом Шакилом О`Нилом Баркли обратил внимание, что Уильямсон набрал лишний вес.
«Похоже, у нас с Шаком родился ребенок», — сказал Баркли, чем вызвал сильным смех О`Нила.
В прошлом сезоне Зайон набирал в среднем за матч 27,0 очка, а также совершал 7,2 подбора и выполнял 3,7 передачи. Первый номер драфта НБА 2019 года испытывал проблемы со здоровьем в сезоне новичка, когда пропустил половину регулярного чемпионата — 2019/2020 из-за повреждения колена. Ранее врачи сообщили новую информацию по игроку.
Новость по темеВрачи сообщили новую информацию по Зайону Уильямсону
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