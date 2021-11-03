Старые слова Пиппена о Джордане привлекли внимание болельщиков

Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен два года назад произнёс довольно неожиданные слова о бывшем товарище по команде Майкле Джордане. По каким-то причинам тогда на это практически не обратили внимания, но в последние дни это интервью активно распространяется на разных американских сайтах, в соцсетях и в YouTube.
«Вообще следовало бы отдать должное всем игрокам, которые играли в ту эпоху. Шакил провёл поистине потрясающий сезон. Это точно. У Стефена Карри был один из лучших сезонов в истории, когда он играл и побеждал в большом числе матчей. А Майкл никогда по-настоящему не доминировал на площадке. Такого не было как в случае с О'Нилом и Карри, и люди это видели», — отмечал Пиппен в интервью ESPN.
Ранее Пиппен критически высказался о сериале «Последний танец» о «Чикаго» конца 1990-х, где ключевая роль в успехе команды отводилась практически полностью Майклу Джордану.
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