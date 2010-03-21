УГМК впервые проиграл в сезоне, не справившись со "Спартой энд К"

В матче лидеров чемпионата России УГМК потерпел первое поражение в сезоне. В Екатеринбурге довольно уверенно «Спарта энд К» из Видного праздновала победу со счётом 84:70. Таким образом, после 16 матчей у обеих команд по 15 побед и одному поражению. По результатам личных встреч команда из Видного заняла первое место в таблице, таким образом, именно у неё будет преимущество на всех стадиях плей-офф.

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УГМК (Екатеринбург) – «Спарта&К» (Мос.область) – 70:84 (18:22, 19:20, 19:25, 14:17)

УГМК: Груда (18 + 10 подборов), Паркер (12 + 9 подборов), Пондекстер (11 + 4 передачи), Абросимова (9 + 6 подборов + 4 передачи), Степанова (8), Бибржицка (5), Нолан (4), Дюмерк (2), Видмер (1).

«Спарта&К»: Таурази (28 + 8 подборов + 5 передач), Бёрд (16 + 6 передач), Корстин (11 + 7 подборов), Фаулз (11), Осипова (7 + 7 подборов), Лисина (6), Миллер (3), Карпунина (2 + 5 подборов), Екабсоне, Виеру.

Судьи: Сергей Круг, Василий Галкин, Геннадий Пономарёв.

21 марта. Екатеринбург. ДИВС «Уралочка». 6 000 зрителей.